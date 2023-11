AEW Collision 17 11 23 Risultati

(Di sabato 18 novembre 2023) TNT ha trasmesso questa notte l’episodio numero 22 di AEW. L’ evento si è svolto in diretta dall’impianto Kia Forum di Los Angeles, CA. In questa occasione è andato in onda in diretta di venerdì a causa della celebrazione di AEW Full Gear questo sabato. Miro ha sconfitto Daniel Garcia per sottomissione applicando il Camel Clutch. Kings of the Black Throne (Aleister Black e Brody King) hanno sconfitto The Boys per schienamento dopo aver eseguito la loro mossa finale combinata. Trent Beretta ha sconfitto Brian Cage (con Prince Nana), Komander e Penta El Zero Miedo per schienamento dopo aver eseguito lo Strong Zero su Komander, diventando così il nuovo sfidante al Campionato TNT. Wardlow ha sconfitto Evan Daniels per decisione dell’arbitro dopo tre Powerbomb. Rush ha sconfitto Dax Harwood per squalifica a causa di una Spear di Ricky Starks su ...

The Ring of Honor tapings occurred after All Elite Wrestling’s late Friday night show, Rampage, occurred. AEW’s Collision was moved to Friday night before Rampage because of the company’s pay-per-view ...MJF and Kenny Omega delivered an instant classic on AEW Collision last month for the AEW World Championship. All Elite Wrestling‘s MJF recently sat down with Justin Barrasso of Sports Illustrated.