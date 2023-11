AEW | Annunciati due match per il Buy-In di Full Gear e rivelato il compagno di squadra di MJF!

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 novembre 2023) Come confermato nell’ultimo episodio di AEW Rampage, trasmesso questa notte in diretta, Jay Lethal sfiderà Eddie Kingston per il ROH World Championship. Inoltre è stato annunciato untra Claudio Castagnoli e Buddy Matthews. A AEW Collision, Matthews ha ottenuto una vittoria su Wheeler Yuta, al termine del quale il wrestler di Lucerna è apparso sul ring criticando aspramente la House of Black fino ad ottenere uncontro Buddy successivamente confermato da Tony Khan su X. Tomorrow Night, Sat. 11/18#AEWZero HourLos Angeles @thekiaforum7pm ET/6pm CT/5pm MT/4pm PT@SNM Buddy vs @ClaudioCSROThe challenge was accepted; tomorrow night at, free worldwide on Zero Hour, it will be House of Black vs BCC:Buddy vs Claudio TOMORROW! ...