Addio a George Brown | il batterista dei Kool & the Gang aveva 74 anni

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Il musicista statunitense, membro fondatore dei; the, è morto giovedì 16 novembre a Los Angeles all’età di 74per le complicazioni di un tumore ai polmoni. La sua scomparsa è stata annunciata da un rappresentante della casa discografica della band, la Universal Music Enterprises.ha suonato la batteria con una delle band funk più famose e scritto successi intramontabili come “Celebration”, “Jungle Boogie” e “Ladies Night”, “Summer Madness” e “Too Hot”.iniziato a suonare con i sette musicisti afroamericani che poi sono diventati i; thenel 1964 a Jersey City. Lavorarono per quasi ...

Morto a 74 anni uno dei fondatori della band di musica funky e disco, che ha realizzato grandi successi come: Celebration, Jungle Boogie, Ladies Night e Too Hot ...(Adnkronos) – Il musicista statunitense George Brown, membro fondatore dei Kool & the Gang, è morto giovedì 16 novembre a Los Angeles all’età di 74 anni per le complicazioni di un tumore ai polmoni. L ...