ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ IN ACCETTAZIONE

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 18 novembre 2023) HiRevo Mechanics Local Emilia, è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito meccanico, meccatronico ed elettromeccanico. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative. Per interessante azienda sita a Modena ricerchiamo: La risorsa si occuperà di:ine verifica del materiale in arrivodimensionale e visivo di componenti finiti e semilavorati Compilazione dei piani diContatto con fornitori in caso di non conformità Requisiti: Diploma di maturità in ambito tecnico (meccanico o elettronico) Pregressa ...