ADDETTI E AL MAGAZZINO

(Di sabato 18 novembre 2023) Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: La risorsa inserita si occuperà principalmente delle seguenti attività: • Scarico della merce in; • Stoccaggio della merce nelle apposite aree del; • Movimentazione interna della merce; • Carico della merce per le spedizioni. I candidati selezionati dovranno essere disponibili a lavorare dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 13:00 alle 17.00. Requisiti richiesti: Le risorse interessate dovranno avere possibilmente esperienza anche minima nella mansione e nell’utilizzo di mezzi semoventi. Occorre che siano figure veloci, precise, dalle spiccate capacità organizzative e dalla forte attitudine al problem solving e al lavoro per scadenze. Condizioni contrattuali: somministrazione a tempo determinato scopo inserimento. Zona di lavoro: Ponte di ...

'Oggi il cliente arriva in negozio armato di cellulare, mostrando aglifoto prodotto ...- per soddisfare un cliente che magari esige prodotti non disponibili in quel determinatoma in ...

Italtrans ha acquisito la società di trasporto e logistica Frigor Trasporti Orobico, specializzata nella gestione della temperatura controllata per i settori ortofrutticolo, prodotti freschi e freschi ...La posizione prevede lo svolgimento delle attività di picking, prelievo della merce, etichettatura, imballaggio e stoccaggio della merce, carico-scarico merce. Il candidato ideale è dinamico e ...