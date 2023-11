A Torino si sfidano i migliori 4 tennisti al mondo

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 18 novembre 2023) Per la prima volta dal 2020 arrivano sialla fase finale delle ATP Finals in gara le prime quattro teste di serie del torneo. In quell’occasione vinse Medvedev in finale contro Dominic Thiem. In Italia nel frattempo è scoppiata la Sinner-mania, tra paragoni con altre leggende dello sport italiano, la partita in prima serata, oltre tre milioni di spettatori e lo share al 19,1% (pareggiato Checco Zalone) per la sfida con Djokovic su RAI2 e Sky. Un dato che testimonia come il tennis sia ormai entrato nelle conversazioni degli italiani, trainato da un Sinner che oggi – possiamo dirlo – ha possibilità concrete di ripagare il tifo con il successo finale. 4 SINNER vs 3 MEDVEDEV (ore 14.30) Sinner – Medvedev, atto quinto del 2023 e per la seconda volta sul suolo italiano. Non male come undercard per le ATP Finals. Per Sinner è una partita dai tantissimi significati, ...