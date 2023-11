A cosa punta davvero Maurizio Landini

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 novembre 2023) Ormai è palese:è pronto per il grande salto. Non ci sono dubbi. Bisogna soltanto attendere che i tempi siano maturi. Dopodiché il segretario generale Cgil potrà finalmente uscire allo scoperto, svestire i panni del sindalista e indossare quelli del politico. D’altronde, il passo che separa l’attività sindacale da quella politica è sempre stato veramente breve. Per averne la riprova è sufficiente dare un’occhiata al curriculum dei predecessori dialla guida del sindacato rosso. Da Pizzinato a Cofferati, da Epifani alla Camusso, innumerevoli sono stati i casi in cui il passaggio dalla segreteria generale della Cgil ai banchi del Parlamento ha rappresentato un qualdi straordinariamente naturale, quasi obbligato. Ma lui, il compagno, è parecchio ambizioso, ...