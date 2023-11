A che ora Sofia Goggia nella seconda discesa a Zermatt-Cervinia | pettorale di partenza | programma preciso | dove vederla in tv

(Di sabato 18 novembre 2023) Il fine settimana riservato alle gare transfrontaliere della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino spera di vedere almeno la disputa dellafemminile delle ore 11.45, in(Svizzera-Italia) domani, domenica 19 novembre, con nove azzurre iscritte, tra le quali. Grande attesa per l’azzurra, che poteva ricevere in sorte untra il 6 ed il 15:scatterà con il numero 13. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo diè di 2’15”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 12:12:00.femminile dile atlete al cancelletto di ...

Il campione del mondoha solo 7 punti di vantaggio Jorge Martin vince la gara Sprint MotoGp del Gp del Qatar 2023, ... Bagnaia scatta dal quarto posto (1'52''036) e precede Martinparte dalla ...

Sinner-Medvedev e Djokovic-Alcaraz, semifinali Atp Finals 2023: a che ora e dove vederle in diretta tv TorinoToday

A che ora gioca Sinner la finale alle ATP Finals: programma preciso, canale in chiaro, avversario, streaming OA Sport

In programma tutti i weekend, dalle ore 17 alle 19, l'iniziativa propone alcuni piccoli eventi di intrattenimento proposti dalle Associazioni del territorio che potranno farsi conoscere e apprezzare.E’ il giorno in cui ad Amsterdam si giocò una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali che si sarebbero tenuti l’anno successivo in Germania. La partita era Olanda-Belgio. Scartando ...