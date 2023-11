A che ora la finale delle ATP Finals 2023 | programma | canali tv | streaming C’è Sinner!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Le ATPsi concluderanno domani. Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si stanno sfidando al PalaAlpitour di Torino per potersi giocare domani il titolo di ‘Maestro’, che può davvero impreziosire un’intera carriera. Questa settimana ci sta dicendo che l’élite del tennis mondiale è al momento tra questi quattro giocatori. Su Novak Djokovic, tra i più vincenti della storia del gioco, non esistevano dubbi; Daniil Medvedev resta vincitore di tornei Slam mentre Alcaraz quest’anno ha incamerato il secondo Slam della carriera. A loro si è aggiunto anche l’azzurro, apparso cresciutissimo dall’arrivo dell’autunno. Ladi domani vedrà contrapposti uno tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si stanno affrontando in questo istante, ed uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che si sfideranno alle 21.00. Il match inizierà non ...