A Betlemme non è Natale Via le decorazioni «in onore ai martiri e in solidarietà al popolo di Gaza»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 novembre 2023) La città di, in Cisgiordania, ha dichiarato che rimuoverà tutte lediinalla popolazione della Striscia di. «Il comune diha annunciato lo smantellamento dellenatalizie installate nei quartieri della città e la rimozione di tutte lefestive indeie incon il nostro», ha scritto il comune su Facebook. Un portavoce della città ha dichiarato al Telegraph : «Il motivo è la situazione generale in Palestina; le persone non sono davvero interessate a nessuna celebrazione, sono tristi, arrabbiate e sconvolte; la nostra gente aviene ...