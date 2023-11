23enne muore al concerto di Taylor Swift | arresto cardiaco per il caldo Le parole della popstar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Ana Clara Benevides Machado, 23 anni, è morta ieri sera 17 novembre durante l’attesa per l’inizio deldiallo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro. La ragazza è stata stroncata da un attacco cardiorespiratorio: a provocarlo, con molta probabilità, ilsenza precedenti che sta investendo da giorni la città. Benevides aveva atteso a lungo, a una temperatura di circa 40 gradi, l’inizio dello show: è svenuta poco prima dell’apertura dei cancelli che l’avrebbero portata ad assistere al live. Soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Salgado Filho, per la giovane originaria dello Stato di Mato Grosso do Sul non c’è stato nulla da fare.ha pubblicato un messaggio social per la ...