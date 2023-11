Zverev - Rublev partita inutile? Non proprio Ecco quanto guadagna chi vince un match

(Di venerdì 17 novembre 2023) La sfida traha chiuso la fase a gironi delle Nitto ATP Finals . Era considerata una sfida, perché i due tennisti erano già eliminati dal torneo. In realtà non è stata...

LIVE – Zverev-Rublev 6-4 3-3 - Atp Finals Torino 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE Zverev-Rublev 6-4 - 2-3 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il tedesco vince il primo set

LIVE – Zverev-Rublev 6-4 6-4 - Atp Finals Torino 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE Zverev-Rublev 6-4 - 6-4 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il tedesco vince e chiude al terzo posto il girone

La sfida traha chiuso la fase a gironi delle Nitto ATP Finals . Era considerata una sfida inutile, perché i due tennisti erano già eliminati dal torneo. In realtà non è stata proprio un'amichevole,...

Zverev vince, ma saluta Torino: Rublev ancora ko Sky Sport

Zverev saluta le Nitto ATP Finals con un successo: battuto Rublev Tuttosport

"Sascha" conquista la seconda vittoria nel suo torneo ma non basta a conquistare la semifinale; arriva invece la terza sconfitta per il russo ...Torino, 17 nov. - (Adnkronos) - Alexander Zverev esce di scena dalle Atp Finals di Torino con una vittoria. Il 26enne tedesco, numero 7 del mondo, chiude il gruppo rosso, battendo il coetaneo russo An ...