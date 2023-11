Zielinski | «Futuro? Trattative in corso Non escludo diverse piste»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Intervistato in ritiro con la nazionale della Polonia, Piotrha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo. Tra rinnovo, Arabia Saudita e accostamento all’Inter, ha parlato a TVP Sport. IN BILICO – In diretta dal ritiro con la nazionale,ha risposto così alle domande sul suoe sul suo: «Lesono in. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Noncerto che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito e io ora sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora». CAPITOLO SAUDITA – In estateè stato accostato anche a club di Arabia Saudita, la sua risposta: «Non lo nego, ho deciso di provare a ...