Zialinki | “Resto al Napoli | Stiamo parlando del rinnovo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Zielinski parla del suo futuro:colpossibile, rifiutata offerta dall’Arabia per restare in Europa. Notizie calcio– Piotr Zielinski blinda il suo futuro e lo fa sapere chiaramente dal ritiro della nazionale polacca. ai microfoni di TVP Sport, Zielinski ha rivelato che le trattative per ilcon ilsono in atto e che è concentrato a dare il massimo per la squadra, come ha sempre fatto. “La possibilità di un? È qualcosa che non escludo. Le trattative sono in corso e il mio agente sta gestendo tutto. Tuttavia, sono focalizzato sul presente e sul dare il meglio di me con la maglia del“, ha dichiarato Zielinski. Ha poi aggiunto: “Ho avuto l’opportunità di trasferirmi in Arabia, ma ho scelto di rimanere a ...