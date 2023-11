Zanotti | «Prestito in Svizzera per crescere Dimarco vero esempio»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il difensore dell’Inter Mattiaha parlato sulla sua esperienza inal San Gallo in. Ha inoltre commentato il paragone con Federico, in un’intervista dal portale FIGC. ESPERIENZA –ha commentato così l’esperienza inal San Gallo: «Mi sto divertendo e il livello è buono. Per me è la prima volta fuori dall’Italia, a casa da solo e con una nuova lingua. Mi sto godendo il percorso, dopo aver chiesto a Gnonto qualche informazione su cosa sarei andato a trovare. Lui e Latte Lath mi hanno convinto ad accettare. Per il resto, sono orgogliosissimo di aver portato Lonato e il mio essere bresciano in Nazionale».– Inoltre, il giovaneha risposto così al paragone con: «Il ...