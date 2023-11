Xiaomi Redmi Note 11 5G in Black Friday folle su Amazon | sconto del 47%

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) È tempo di sconti folli e offerte da cogliere subito al volo grazie al2023 di. Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android dotato di caratteristiche molto interessanti e con un buon rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi suggeriamo di portarvi a casa lo11 Pro 5G. Il dispositivo è disponibile quasi a metà prezzo con un superdel 47% al prezzo bomba di 199,99 euro (invece di 379,90 euro di listino); sarà vostro con l’opzione di colore Graphite Grey, in versione italiana e con capacità di memoria interna di 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è senza costi aggiuntivi e l’eventuale reso (fino al 31 gennaio 2024) è gratuito per i clienti Prime. Inoltre, avrete anche la possibilità di ...