Xi | sviluppo sostenibile “chiave d’oro” per risolvere attuali problemi globali

(Di venerdì 17 novembre 2023) San Francisco, 17 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato che loe’ la “” pergli. In occasione di un dialogo informale e di un pranzo di lavoro durante l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’ Meeting, Xi ha avanzato tre proposte sullo. In primo luogo, accelerare l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo, ha osservato Xi, esortando a porre con determinazione loal centro dell’agenda globale e a costruire un consenso politico affinche’ tutti diano valore allo ...