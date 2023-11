Xi invita a unita’ per raggiungere miglior cooperazione Asia-Pacifico

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023) San Francisco, 17 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha pronunciato un discorso scritto dal titolo “Affrontare le sfide condi intenti per scrivere un nuovo capitolo per l’”, in occasione del vertice degli amministratori delegati dell’-Pacific Economic Cooperation (APEC). Nel discorso, Xi ha sottolineato che tre decenni fa i leader dell’hanno seguito la tendenza alla pace e allo sviluppo, e hanno convocato l’APEC Economic Leaders’ Meeting inaugurale, consentendo allo sviluppo e alla globalizzazione economica dell’di intraprendere una rapida crescita, trasformando la regione in un centro per la crescita economica mondiale e in un’ancora di stabilita’ per lo sviluppo globale. ...