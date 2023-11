X Factor | lite furiosa nel fuorionda tra Ambra e Morgan

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 novembre 2023) Quella di ieri è stata una puntata incandescente di X. Protagonista, nel bene e nel male,. Il giudice ha battibeccato con gli altri membri della giuria, in particolare con Fedez e Dargen, oltre a lanciare una frecciatina alla conduttrice Francesca Michielin per la gaffe di settimana scorsa su Ivan Graziani. Ma il pubblico da casa non ha assistito al duro scontro traAngiolini, poiché avvenuto durante un. Una vera e plateale litigata tra i due giudici di X, che non è sfuggita al pubblico presente al Live. Il video è diventato virale sui social. Difficile capire cosa si stiano dicendo i due, ma è evidente la forte tensione, con il cantante che si alza e si allontana dopo aver dopo aver mandato a quel paesecon un ...