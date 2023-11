X Factor | le pagelle del 4° live | puntata da dimenticare | tra litigi e tensioni

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 novembre 2023) Qualcuno si era lamentato del fatto che fino a ieri Xsembrasse sottotono e con poco pepe – alta qualità dei concorrenti ma giudici svogliati e apatici – e con il quartosono stati accontentati: è successo di tutto, tra doppia eliminazione – Morgan si è trovato la squadra sterminata: fuori Selmi e i Sickteens – zuffe verbali tra i giudici, Dargen che sembrava posseduto dallo spirito polemico di Morgan e quest’ultimo che ha dato il peggio di sé, tra accuse al programma di volerlo sabotare, offese ai colleghi e i soliti deliri di onnipotenza. Ma andiamo con ordine: Dargen, posseduto dallo spirito di Morgan: 4 Dargen ieri sera non era lui, o forse era lui dopo una serata a base di shottini: prima accusa Morgan di non avere rispetto per gli artisti (“Io rispetto le persone e dovresti farlo anche tu, dovresti rispettare soprattutto te stesso”), ...