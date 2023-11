X Factor 2023 | Morgan contro tutti | colpi bassi a Fedez e Francesca Michielin

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) –, conproibiti anella quarta puntata live di X. Le eliminazioni di Selmi e dei Sick Teens nella serata ribattezzata ‘Hell’ rischiano di passare in secondo piano rispetto al clima rovente che caratterizza lo show e in particolare il confronto tra i giudici. Protagonista assoluto, che alimenta polemiche e discussioni, con toni e battute rivedibili, dall’inizio alla fine. Dai rilievi alla programmazioni, con un riferimento a ”canzoni imposte”, fino al prolungato botta e risposta con Dargen D’Amico, così catturato dalla diatriba con il collega giudice da trascurare il proprio ruolo.non ...

Più che la parola, potè la musica. Super ospite del quarto live di "X" (show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW), Annalisa sceglie di evitare le polemiche e di rispondere a Morgan, che qualche settimana fa aveva ...

X Factor 2023: X Factor 2023, solo “Good Vibrations” per gli Astromare X Factor

Annalisa è nel suo anno d’oro in cui ha lanciato un successo dopo l’altro. Ora è arrivato il momento di far uscire il suo nuovo singolo che, come molti avevano ipotizzato in… Leggi ...Manca oramai sempre meno alla finale del 7 dicembre e la competizione si fa sempre più avvincente. È arrivato, infatti, il quarto Live show, giovedì 16 novembre in prima… Leggi ...