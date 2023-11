X Factor 2023 | gli eliminati del quarto Live sono i SickTeens e Selmi

(Di venerdì 17 novembre 2023) Duealdi X: i. Lo si sapeva, era stato anticipato dalla produzione, ma la botta per i fan è comunque dura da digerire. In un’edizione ricca di litigi, gaffe e diatribe tra i giudici, che spesso e volentieri rubano la scena ai talenti nelle loro squadre, quello che risuona alla fine di ogni puntata è l’infrangersi di giovanissimi sogni di palchi e musica. Certo per i concorrentidal talent non finisce qua, tanta è l’esposizione e la fama, ma per i fan che si affezionano ai singoli cantanti e musicisti a ogni puntata è più difficile dirgli addio. X, glidelLa puntata andata ...

Mentre SELMI e i SickTeens della squadra di Morgan sono eliminati, prosegue la gara per gli otto concorrenti, che si avvicinano sempre più alla finale. Rivivi il meglio del quarto Live. Appuntamento ...

X Factor 2023, quarto live: il rimprovero di Fedez a Dargen e la battuta infelice di Morgan a Francesca Michielin Vanity Fair Italia

X Factor 2023, cronaca e pagelle del quarto live: top, flop ed eliminati Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Nessuno mette Francesca Michielin in un angolo: la cantante nel quarto Live di X Factor si è imposta con grande professionalità, riuscendo a mantenere l'autocontrollo in una puntata dove non sono ...È venerdì e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo il quarto live andato in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui a dare i voti alle performance (e non ...