Wish : le novità ispirate al film di Natale della Disney

Wish - da Amadeus a Michele Riondino : ecco le voci italiane del nuovo film Disney

Wish : Gaia - Amadeus e Michele Riondino sono le voci italiane del film Disney di Natale

Wish film Disney : trama - personaggi - uscita - streaming e doppiatori

Sono le parole di Chris Buck, regista insieme a Fawn Veerasunthorn del nuovodi Natale targato Disney. Parliamo di "", cartoon che sarà nei cinema italiani dal 21 dicembre. Ilè stato ...

Wish, il film Disney di Natale: i sogni rubati e le voci di Gaia Gozzi e Amadeus Vanity Fair Italia

Wish è il film di Natale della Disney che vi farà sognare, in tutti i sensi. Recensione Hardware Upgrade

L'idea è quella di sognare, da sempre lo si fa con Disney, ma con Wish lo si potrà farà più di altre volte sia per l'idea di fondo del film ma anche e soprattutto perché c'è una combinazione della tec ...Il potere dei sogni, le tradizioni ma anche la musica e la libertà: Wish, il nuovo film Disney, raccontato dai registi Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, e dai doppiatori italiani: Gaia, Amadeus e Miche ...