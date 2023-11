WhatsApp introduce una scorciatoia per le chat basate sull’IA

WhatsApp Beta si aggiorna e introduce una funzione molto desiderata per i video

WhatsApp Introduce Conversazioni Vocali Simili a Discord : Rivoluzione per i Gruppi

Relazione di Riccardo Viale Con un commento di Benedetto CameranaRoberto Cicutto Modera Debora Rossi Behavioral City. Connecting Minds, Spaces and Policies ...on LinkedIN Send via

WhatsApp introduce una modalità per gestire due account diversi su ... Multiplayer.it

WhatsApp introduce la funzione per la ricerca dei messaggi per data PcProfessionale.it

(Agenzia Vista) Zagabria, 17 novembre 2023 "Io ho sempre trovato grande sostegno da parte della Croazia nel nostro tentativo di ridisegnare un po’ la politica europea in rapporto all'emigrazione. Oggi ...Roma, 17 nov. (askanews) - "L'Italia si è dotata di una legge che interviene sulla diagnosi precoce del diabete, prevedendo che tutta la popolazione tra 0 e 17 anni sia sottoposta a uno screening di m ...