Wada non riduce squalifica Schwazer | niente Olimpiadi Cagnotto | “Ingiustizia”

(Di venerdì 17 novembre 2023) L'ex medaglia d'oro nella marcia alledi Pechino ha annunciato al GF che non potrà qualificarsi per competere a Parigi

**Doping : Wada non concede sconto a Schwazer - non potrà gareggiare a Parigi 2024**

... gli è stata negata dallala riduzione della squalifica. Il marciatore, scagionato da tutte le accuse in Italia, e nonostante la sua collaborazione con la giustizia sportiva,ha ricevuto lo '...

Atletica: la Wada non fa sconti, niente Parigi per Schwazer Agenzia ANSA

Alex Schwazer non parteciperà alle Olimpiadi: il verdetto della Wada al Grande Fratello Corriere della Sera

Al Grande Fratello Schwazer ha annunciato che l'agenzia mondiale antidoping non ha ridotto la squalifica, quindi non potrà partecipare alle Olimpiadi ...Si è diffusa una nuova moda tra i calciatori inglesi: lo Snus, il tabacco in polvere sotto le gengive. Non si tratta di una sostanza vietata, si tratta di trinciato senza ...