Volley femminile | qualche insidia per le big nell’ottava di A1! Milano ospita la sorpresa Pinerolo | Conegliano chiude a Bergamo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non ci sono scontri al vertice ma è una giornata molto interessante, l’ottava di serie A1con due sfide domani, sabato 18 novembre e le restanti cinque domenica. Le squadre di seconda fascia tenderannotranello alle big del campionato e, visto che tutte le prime della classe arrivano da un turno infrasettimanale di Coppe Europee, chi più, chi meno faticoso, non è esclusavariazione sul tema. Si parte sabato con la Reale Mutua Fenera Chieri, galvanizzata dal passaggio del turno in Coppa, che punta a risalire ulteriormente la china in classificando il fanalino di coda Itas Trentino, ancora in cerca del primo successo stagionale. Favori del pronostico per le piemontesi ma nulla è scritto, si gioca alle 18. Alle 20.30, invece, sono in palio punti molto preziosi in chiave tranquillità (e ...