Voci di Gaza – “La mia famiglia oggi è divisa | nei rari momenti con internet ci assicuriamo di essere ancora tutti vivi Serve un cessate il fuoco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Il venerdì era un momento per la nostraper stare insieme, per mangiare insieme, da quando l’ordine di evacuazione è stato emesso però i membri della miasono stati sparsi ovunque”. È il racconto fatto da Ghada, operatrice Oxfam che testimonia la drammatica separazione dai suoi familiari dall’inizio dei bombardamenti. Ora, dice, neiin cuifunziona “la nostra prima preoccupazione è assicurarci chesiamo”. La richiesta dell’operatrice è semplice: sperare di arrivare presto a un “il”. “Quello che abbiamo visto finora è troppo, non puòespresso a parole”. Il racconto di Ghada fa parte di una serie di testimonianze giornaliere ...