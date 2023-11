Voci di calcio | Ivan Toney vuole una clausola rescissoria in ogni nuovo contratto del Brentford

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Cosa dicono i giornali Attaccanterichiederà unase intende firmare uncon il, secondo The Sun. Kylian Mbappe ha concordato un accordo con il Paris St Germain per rinunciare a bonus significativi, secondo il Daily Mail. Ma l’attaccante francese, 24 anni, deve ancora firmare un. Il Manchester City competerà con il Liverpool per firmare nuovamente l’attaccante del Bayern Monaco Leroy Sane27 anni, riferisce The Sun. Riepilogo sui social ...