Vieri contro Adani | “Tante falsità | sono stato lasciato solo”

(Di venerdì 17 novembre 2023) La risposta di Boboera nell’aria e non si è fatta attendere, specie dopo le accuse lanciate dache, nei giorni scorsi, attraverso la sua pagina Instagram aveva riun comunicato con il quale spiegava le motivazioni che secondo lui avevano portato allo scioglimento del noto quartetto composto da lui,, Cassano e L'articolo proviene da Il Difforme.

Bobo tv - Vieri contro Adani e Cassano in tribunale?

Bobo tv - Vieri contro Adani e Cassano in tribunale?

Vieri contro Adani-Ventola-Cassano : «Lasciato solo e in un angolo!»

Christiancomunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti ...

Bobo tv, scontro senza fine: Vieri contro Adani e Cassano in tribunale Adnkronos

Vieri e la Bobo Tv: «Azioni legali contro chi ci diffama». Ce l’ha con Adani, Cassano e Ventola Corriere della Sera

Juve Inter, bisogna aspettarsi l’allegrata C’è l’indiscrezione su Yildiz in vista della partita contro i nerazzurri Come spiega La Gazzetta dello Sport, in caso di confermata emergenza a centrocampo ...Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, dal ritiro della Polonia ha parlato alla vigilia della gara contro la Repubblica Ceca ...