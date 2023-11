VIDEO Taglio del nastro del secondo McDonald’s a Benevento | Mastella | “Crea occupazione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodeldelcittadino. Questa mattina si è alzato il sipario sulla struttura messa in piedi nel popoloso Rione Libertà, a ridosso dello stadio Vigorito. Un’operazione che ha convinto il sindacoa promuoverla nonostante l’iniziale titubanza. “– ha commentato il primo cittadino. Tanti ragazzi che possono lavorare ed è un motivo di crescita. Mi hanno assicurato che la logica del mercato è andata di pari passo con la crescita di. E’ il primo grande investimento al Rione Libertà e a loro ho chiesto iniziative per i bambini del quartiere e una sorta di dieta sannita per combattere l’obesità giovanile”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.