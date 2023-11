VIDEO Sinner-Rune 2-1 | la sintesi della partita | l’azzurro vince il girone

(Di venerdì 17 novembre 2023) Jannikcontinua a far esultare il pubblico di Torino. Al Pala Alpitour altro showstella tricolore che fa tre su tre nel round robin delle ATP Finals battendo anche Holger. L’altoatesino ha dominato il primo set, vinto con il punteggio di 6-2, poi è leggermente calato nel secondo, accusando anche un problemino alla schiena, facendo rientrare il danese nel match. Sul finale però, nel momento decisivo, è salito in cattedrache ha conquistato il set decisivo per 6-4. Sabato appuntamento alle semifinali con il numero 4 al mondo che si presenterà come leader del proprio raggruppamento. Di seguito ilcon gli highlights ed i punti più spettacolari del match tra Jannike Holgernel round robin alle ATP Finals 2023: HIGHLIGHTS ...

Sinner batte Djokovic in tre set 7-5 | 6-7 | 7-6 all’Atp finals di Torino - match combattutissimo - il serbo sconfitto per la prima volta da Jannik - VIDEO

Animi accesi e grande tensione durante il terzo game del terzo set nella sfida di Torino trae Rune . Il danese, al servizio, prova un trucchetto per ingannare l'arbitro chiedendo ilreview molto dopo il suo servizio. Una richiesta decisamente fuori tempo massimo perché avvvenuta ...

"Questa vittoria per me vuol dire tanto". Sono le prime parole a caldo di Jannik Sinner dopo aver sconfitto Holger Rune in tre set alle Atp Finals di Torino. "Oggi era una partita molto difficile, non ...Tutti vogliono diventare come il campione pusterese, è l'effetto Sinner, un'ispirazione per una strada fatta di disciplina e sacrifici. Nel video le interviste a Manuel Gasbarri, direttore tecnico ...