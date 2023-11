VIDEO | MLW Fusion 16 11 2023

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 novembre 2023) MLWé Tornato: lo storico TV/Webshow della federazione di Court Bauer torna su Youtube; in questo episodio, in attesa dello scontro fra Alex Kane e Jacob Fatu a Fightland questo Sabato per l‘MLW World Heavyweight Title, ecco una serie dei loro Match titolati del passato: MLW National Openweight Title MatchJacob Fatu (c) vs. Calvin Tankman MLW World Heavyweight Title MatchAlex Kane (w/Mr. Thomas) (c) vs. Willie Mack MLW World Heavyweight Title MatchAlex Kane (w/Mr. Thomas) (c) vs. Tom Lawlor