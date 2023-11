VIDEO Jannik Sinner | il bambino emozionato lo incoraggia con il pugno e lui sorride

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Bella scena catturata dalle telecamere di Sky Sport ieri sera, prima del match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo Verde delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis: al momento dell’ingresso in campoè stato accompagnato in campo da unche lo hato con il. Nonostante la concentrazione a pochi minuti dall’incontro, poi vinto, contro il danese Holger Rune, l’azzurro si è sciolto in un sorriso con cui ha risposto all’mento del, ricambiando il pugnetto ed andando poi a sedersi in panchina prima della sfida. A che ora giocala semifinale delle ATP Finals: due ipotesi, avversario da scoprire, guida tv...