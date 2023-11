VIDEO In Consiglio sì a bilancio e regolamento piano del verde

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn uncomunale quasi da “sciogliete le righe” in una città già tutta proiettata alla prossime comunali, l’Aula incassa il via libera a maggioranza allo schema diconsolidato anno 2022, lo sblocco di ulteriori 52 debiti fuorie l’approvazione ilper ildel. In apertura di seduta arriva l’annuncio del consigliere di maggioranza Antonio Cosmo del passaggio nel gruppo “Davvero” direttamente collegato al sindaco Gianluca Festa, dopo che lo scorso anno aveva abbandonato il gruppo “Ora Avellino” ispirato dal consigliere regionale Livio Petitto ed era rimasto nel limbo del gruppo misto. Stesso percorso del collega di maggioranza Gianluca Gaeta. Quindi i punti all’ordine del giorno, a partire dal ...