VIDEO F1 | Sainz prende un tombino a Las Vegas | danneggia la Ferrari e sarà penalizzato!

(Di venerdì 17 novembre 2023) La prima sessione di prove libere del GP di Las2023, valido come ventiduesimo round (compresa Imola, poi cancellata) stagionale del Mondiale di F1, è stata sospesa definitivamente a causa di un, che hato il fondo di alcune vetture, tra i quali quello delladi Carlos. Il pilota della scuderia di Maranello ha accusato danni rilevanti a monoscocca, motore e batteria, parti che ladovrà sostituire sulla monoposto dello spagnolo, il quale incorrerà così in una penalizzazione cospicua in griglia. Nonostante sia stato unpresente in pista a causare i danni riportati dalladi, infatti, il regolamento deve essere comunque applicato per come è scritto: gli stewards non hanno ...