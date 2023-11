VIDEO Armi al porto di Salerno | le associazioni | “Cambiamo rotta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto? L’Italia si indigna per una sola bambina inglese arrivando a concederle la cittadinanza, mentre lascia che migliaia di piccoli palestinesi vengano massacrati. È una delle rivendicazioni che Potere al popolo e le altrehanno lanciato nel corso del presidio di protesta che è stato attuato questa mattina aldi. Nonostante la pioggia tantissime persone hanno partecipato all’iniziativa che ha ostacolato l’ingresso e l’uscita dei camion dallo scalo commerciale di, così come avvenuto nei giorni scorsi anche presso ildi Genova. In particolare aldila protesta è stata attuata in contemporanea con l’arrivo della nave della compagnia di navigazione israeliana ZIM, la stessa che in accordo ...