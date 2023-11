Viaggiare con le intolleranze alimentari | il kit per una gita di un giorno

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 17 novembre 2023) Avere a che fare con allergie opuò rischiare di essere invalidante. Non scherzo. Perché, pur essendo riconosciuta dallo Stato italiano come malattia la celiachia – l’allergia al glutine è riconosciuta soltanto in parte, con un contributo per la spesa mensile abbastanza risibile rispetto a quelli che sono i prezzi degli alimenti senza glutine oggi sul mercato -, si tratta di disturbi che rischiano di complicare la quotidianità di chi ne è affetto. Dopo aver spiegato quali sono le differenze frae allergie, averne raccontato i sintomi, aver parlato di cosa dire e non dire al ristorante se si è intolleranti o allergici, aver fornito qualche indicazione utile per convivere con chi ha disturbie aver trattato lo spinoso tema della colazione dentro ...