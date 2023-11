Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 20.20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTANO ANCORA QUALCHE CRITICITÀ SULLE STRADE DELLAPRESTARE ATTENZIONE ALL’ANCIDENTE SULLA RAMPA DEL CASELLO DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONESUD ALTRE CODE PER LAVORI ALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONENORD IN INGRESSO AL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA A LA RUSTICA RESTANO CODE PER UN ULTERIORE INCIDENTE TRA NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE TRAFFICO INTENSO ANCORA SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA VERSO FORMELLO ASTASERA ALLE 20.45 ITALIA – MACEDONIA ALLO STADIO OLIMPICO, ATTIVA LA CONSUETA MODIFICA ALLAIN ZONA FLAMINIO, A TAL PROPOSITO ...