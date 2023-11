Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 19.05 ALESSIO CONTI APRIAMO ANCORA CON LE AUTOSTRADE PRESTARE ATTENZIONE IN A1 INCIDENTE SENZA RIPERCUSSIONI SULLANAPOLI AL KM 566 TRA DIRAMAZIONESUD E L’A24TERAMO IN DIREZIONE NORD SUL TRATTO FIRENZE, INVECE 1 KM DI CODE IN DIMINUZIONE TRA PONZANO E DIRAMAZIONENORD VERSO NAPOLI PER UN VEICOLO IN PANNE,TRAFFICO MARCIANTE SOLO SULLA SORPASSO, MENTRE TROVIAMO CODE PER CANTIERE ATTIVO AL KM 490 NEI PRESSI DEL CASELLO DI ORTE IN DIREZIONE FIRENZE ANDIAMO ASUL RACCORDO ANULARE ATTIVO INCIDENTE TRA PIÙ VEICOLI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA CI SONO CODE DALL’APPIA, PROSEGUENDO TROVIAMO CODE ANCHE ALTEZZA FLAMINIA E A24TERAMO TRAVIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE IN ...