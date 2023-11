Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 16.20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE TRA CASSIA E SALARIA IN INTERNA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE NOMENTANA-PRENESTINA TRAVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA IN USCITA DALLA CITTÀ, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TORCERVARA MENTRE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CI SONO CODE TRA VIA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL VCAPPELLACCIO VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA DA TOMBA DI NERONE ALL’OLGIATA MENTRE SULLA SALARIA RIMOSSO L’INCIDENTE RESTANO RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO RIETI A SUD DELLA CAPITALE CODE VERSO OSTIA SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA MENTRE VERSO I CASTELLI ...