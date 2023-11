Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA SALARIA ALLE PORTE DICI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA ANDIAMO A GUIDONIA DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE PER LAVORI SU VIA DI CASAL BIANCO TRA MARCO SIMONE E COLLEFIORITO SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. MENTRE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DA CASSIA ALL’A24TERAMO A SUD DELLA CAPITALE CODE VERSO OSTIA SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA UNO SGUARDO ALLA PROVINCIA DI FROSINONE PER RICORDARE LA CHIUSURA DELLA SUPERSTRADA SORA CASSINO TRA BELMONTE CASTELLO E SANT’ELIA FIUME RAPIDO. TRAFFICO LEGGERO DEVIATO SUL POSTO MENTRE PER I ...