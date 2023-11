Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA, SI SONO FORMATE CODE TRA FORMELLO E LE RUGHE IN DIREZIONE DI VITERBO. SULLA SALARIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, FILE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD. IN VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE È IN CORSO LO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, AD INCROCIARE LE BRACCIA, FINO ALLE 13, I LAVORATORI DELLE RETI DI ATAC ETPL. COINVOLTE ANCHE LE LINEE DI COTRAL E TRENITALIA. DIAMO UNO SGUARDO ...