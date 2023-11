Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA CODE PER LAVORI TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA IN CORSO LO SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI. AD INCROCIARE LE BRACCIA, DALLE 9 ALLE 13, I LAVORATORI DELLE RETI DI ATAC ETPL. COINVOLTE ANCHE LE LINEE DI COTRAL E TRENITALIA. IL 19 NOVEMBRE È IN PROGRAMMA LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA D’AUTUNNO. PREVISTO LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30. LE ALTRE DATE IN CALENDARIO SONO QUELLE DEL: 3 DICEMBRE, 14 GENNAIO, 25 FEBBRAIO E 24 MARZO. PREVISTE DEROGHE, PER LE AUTO EURO 6 BENZINA, PER QUELLE ...