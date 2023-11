Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 09 | 45

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 09.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA CODE PER LAVORI TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. INIZIATO LO SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI. AD INCROCIARE LE BRACCIA, DALLE 9 ALLE 13, I LAVORATORI DELLE RETI DI ATAC ETPL. COINVOLTE ANCHE LE LINEE DI COTRAL E TRENITALIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Sarà una giornata impegnativa per, quella di oggi con lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil che interesserà quasi tutti i ... così come per gli addetti alladi autostrade e Anas. ...

Voragine a Corso Francia: traffico in tilt a Roma Nord e bus deviati. Rubinetti a secco nelle case della zona Repubblica Roma