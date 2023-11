Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 09.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO. SULLA NOMENTANA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI MENTANA. TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E TRA TOR CERVARA E IL GRA IN USCITA. INIZIATO LO SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI. AD INCROCIARE LE BRACCIA, DALLE 9 ALLE 13, I LAVORATORI DELLE RETI DI ATAC ETPL. COINVOLTE ANCHE LE LINEE DI COTRAL E TRENITALIA. DA ...