Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 17 novembre 2023)DEL 17 NOVEMBRE ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGIA’ TRAFFICATE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, IL TRAFFICO SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE FILE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E IL RACCORDO ANULARE. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL GRA. SULLA NOMENTANA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE E SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. CI SPSOTIAMO NEL QUADRANTE SUD DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE, SULLA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO E SULLA ...