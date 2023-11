Via Lungo Sabato Matarazzo | via libera in Giunta al progetto definitivo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato viaalper la riqualificazione di immobili urbani e dell’area circostante in via. “Con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza puntiamo a riqualificare 3 immobili comunali e un vasto spazio verde circostante, a ridosso del fiume. In particolare, prevediamo la possibilità di destinarne una parte ad area mercatale e per il tempo libero: abbiamo ragionevole motivo di credere che l’intervento materiale, dopo le risorse per la progettazione, sia finanziato. Ciò consentirebbe di riqualificare uno spazio di 1,5 ettari, oggi in preda ad un sostanziale degrado”, spiega l’assessore alle Opere ...