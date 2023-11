Via libera all' ingresso di autocisterne cariche di carburante a Gaza

Leggi su europa.today

(Di venerdì 17 novembre 2023) Israele ha autorizzato l'ogni giorno nella Striscia didi duedidestinato alle esigenze delle Nazioni Unite e per il funzionamento dei sistemi idrico e fognario. Lo ha reso noto un funzionario israeliano, come riporta il Times of Israel. La notizia...