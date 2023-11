Veronica Peparini rivela i problemi legati alla sua gravidanza

Veronica Peparini e la gravidanza a rischio - basta fake news : non c’entra l’età - ecco cosa è successo

“Non è per l’età”. Veronica Peparini e la gravidanza - indiscrezioni dopo l’annuncio sulla “visita non andata bene”

Veronica Peparini e la doppia battaglia per un fidanzato più giovane e per la maternità dopo i 50 anni

Veronica Peparini rompe il silenzio e spiega dettagliatamente il problema scoperto in gravidanza : “Nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano nel web”

Veronica Peparini - la verità sui problemi in gravidanza : "Il rischio è la malattia feto fetale". Di cosa si tratta

Dopo giorni di suspence per la notizia della visita diandata male, il compagno Andreas Muller ha pubblicato alcune parole nelle sue stories Instagram per tranquillizzare i fan e fare chiarezza su come stanno andando le cose. La loro ...

Veronica Peparini e Andreas Muller, preoccupazioni per la gravidanza QUOTIDIANO NAZIONALE

Veronica Peparini incinta: "La visita non è andata bene". Foto e video | Intrattenimento OGGI

L’ultima visita di controllo di Veronica Peparini incinta non ha avuto l’esito sperato, queste le parole di Andreas Muller ...Quali sono le coppie italiane con tanta differenza di età Scopri le loro storie d'amore a seguire nell'articolo!