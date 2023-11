Veronica Peparini | gravidanza a rischio? Lei interviene e spiega come stanno le cose

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nei giorni scorsi l’intervento del ballerino Andreas Muller sulladella compagnaaveva messo in allarme i fan della coppia.sappiamo, l’ex volto di Amici ha annunciato di aspettare due gemelline dal ballerino e compagno. Dopo l’iniziale felicità comunicata dalla coppia in una bellissima intervista a Verissimo, però, si è verificato qualche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.